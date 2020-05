SAúDE Nutricionista explica como aumentar imunidade e aliar alimentos no friozinho A procura por alimentos que aumentam a imunidade cresceu, em Três Lagoas

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a procura por alimentos que aumentam a imunidade cresceu, e muito. Mas como aliar frutas e verduras nesse período de friozinho? Não é nada fácil. Tem muita gente preferindo a sopa, caldo, canja, chocolate quente e pipoca. Os primeiros da lista no dia a dia de muitas pessoas. Porém, a nutricionista Sabrina Vital explica que é possível comer de uma forma saudável e que seja saboroso no inverno.

Legumes cozidos, assados, sucos naturais são bem-vindos nesse momento, segundo ela. “Temos que ingerir vários alimentos e não achar que apenas um ou outro é eficaz no aumento da imunidade”, explicou.

