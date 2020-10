SORTUDA O Cofre entrega prêmio acumulado de R$ 2,2 mil Telespectadora assídua do Pulseira de Prata celebra a sorte com a familia

18 OUT 2020 - 13h:00 Por Redação

Danúbia Gomes foi a última ganhadora do sorteio do quadro “O Cofre” do programa Pulseira de Prata, da TVC HD Canal 13.1, que tem como apresentador Juninho Play. Danúbia foi pessoalmente até a emissora receber o prêmio, acompanhada do marido e do filho. Ela ganhou R$ 2.200, que estava acumulado, ao acertar a combinação que “abriu” o cofre, apontando os números 0123.

Ela não escondia a alegria pela sorte que teve e revelou que assiste ao programa Pulseira de Prata todos os dias e estava exatamente torcendo para ganhar quando foi escolhida por enviar a senha. Ficou com o prêmio, retirado na última quinta-feira (15) e disse que vai continuar assistindo ao programa de Juninho Play para tentar ganhar de novo.

O quadro “O Cofre” foi lançado em junho deste ano no programa da TVC HD Pulseira de Prata e consiste em dar a oportunidade aos telespectadores de adivinharem a senha capaz de abrir cofre e ganhar o prêmio. A promoção começou com R$ 500 e passou a acumular R$ 20 a cada dia quando o telespectador não acerta a combinação de números. Para participar o telespectador deve entrar a Fanpage da “Cultura FM e TVC” , curtir e comentar a live do programa Pulseira de Prata encaminhando seu palpite que tambeém pode ser enviado por wathsapp para 3509-7500 com a mensagem #ocofre.