RCN NEGÓCIOS "O consumidor é exigente e tem pressa", diz Melissa Siketo Empresária e CEO da Kipão diz que prioridade é atender às metas e à demanda

3 OUT 2020 - 12h:18 Por Beatriz Rodas

Ela é mulher, mãe, esposa, bacharel em Direito, especialista em gestão empresarial, nutricionista, empresária e, por último mas não menos importante, CEO da Paneteria Kipão.

Melissa Siketo é o típico exemplo do ditado “fruta não cai longe do pé”. Confira a história:

CONCENTRAÇÃO

Melissa fala sobre concentrar toda a produção em um só lugar. É ótimo quando nós, enquanto consumidores, encontramos tudo o que buscamos no mesmo local. Principalmente em meio à necessidade e a correria do dia a dia. E este foi um dos propósitos da ampliação e administração geral da Paneteria Kipão.

ARTESANAL

Produtos feitos na hora, frescos, de qualidade comprovada... Outra história. A empresária conta que, hoje, segundo seu departamento financeiro, 80% do faturamento da empresa é proveniente dos seus produtos artesanais.

“Por exemplo, hoje eu já não vendo mais salgadinhos na Kipão. O benefício, para o meu cliente, em comprar biscoitos de polvilho, pães, produtos frescos, é bem maior. Nós prezamos sempre pela qualidade, e produtos artesanais tem muito disso”, exemplifica.

COMPORTAMENTO X CONSUMO

Três Lagoas, por ser polo industrial, recebeu muitas pessoas na última década; e isso gera uma análise de quem é o consumidor final dos estabelecimentos de Três Lagoas.

Para Melissa, o consumidor mudou. “O fato de ter vindo muita gente de fora fez com que a gente se adequasse às necessidades do consumidor de cada região; cada região, cada família, cada pessoa têm suas preferências. E isso faz com que a gente fique cada vez mais atento à demanda. Porque é por ele que trabalhamos, por quem está na Kipão no dia a dia”.

E ela complementa com a definição: “O consumidor é exigente e tem pressa”, e a intenção da empresária é sempre atender às exigências dentro do tempo de entrega.

Confira mais sobre a trajetória profissional, pessoal e novos projetos na entrevista acima.