MISTÉRIO “O ladrão da moto Biz”, faz duas vítimas em Três Lagoas Em dois casos de roubos, as vítimas relataram que eram um homem com uma Biz

29 JUL 2020 - 09h:26 Por Israel Espíndola

Coincidências ou não, duas vítimas de roubo procuraram a Depac de Três Lagoas para informar que foram vítimas de roubo, e que o autor seria um homem que pilotava uma motocicleta Honda do modelo Biz, vamos aos fatos.

O primeiro caso aconteceu por volta das 19h30, de terça-feira (29), na rua Orestes Prado Tibery, na região central de Três Lagoas. A vítima uma mulher, de 47 anos, que trafegava numa bicicleta e foi abordada por um homem que pilotava uma motocicleta da marca Honda, no modelo Biz.

De forma rápida o ladrão subtraiu a bolsa da vítima, que estava na cesta de sua bicicleta e continha os documentos e alguns pertences, o indivíduo fugiu do local.

O segundo caso de forma bastante parecida ocorreu trinta minutos depois, na rua Tiradentes, no bairro Santos Drumond.

De acordo com as informações policiais, uma jovem de 18 anos seguia pela via na companhia do cunhado, um menino de 7 anos, quando foi abordada por um homem de pele morena, e usando máscara e pilotando uma motocicleta Honda do modelo Biz, o homem de forma brusca anunciou o assalto.

Na ação o ladrão levou um celular, cartões de créditos, quantia de R$450 e documentos pessoais. Durante o assalto a jovem caiu e lesionou o joelho e o pé direito, ela foi socorrida e encaminhada para UPA.

Ambos os casos foram registrados na Depac.