EDITORIAL O legado da pandemia Ao final da pandemia a sociedade terá aprendido a vencer obstáculos unindo forças, ampliando a solidariedade e, sobretudo, usando o bom senso

11 ABR 2020 - 12h:00 Por Redação

O enfrentamento da pandemia do coronavírus pode não ter chegado ainda às batalhas mais duras e intensas, a mobilização em torno de medidas como isolamento social, preparação de leitos de tratamento intenso, construção de hospitais de campanha, entre tantas outras, já leva toda a sociedade a viver com tal intensidade que a sensação de que já se passaram meses a fio é compartilhada por muita gente.

Entre tantas explicações para isso está a quantidade, qualidade e intensidade das informações que passaram a ser compartilhadas por todos. Um processo tão inédito quanto o vírus que assola os continentes. Nunca se trocou tantas informações, nunca se consumiu tanta informação e nunca se zelou tanto pela qualidade delas quanto neste processo.

Mal há espaços para as fake News. Elas desaparecem, derretem à luz de imediatos esclarecimentos que vêm de todos os lados.

Tem prevalecido a verdade. Tem prevalecido a discussão e o debate nas questões que envolvem por exemplo, a retomada gradual das atividades econômicas, decididas à luz dos números e das orientações científicas. Tem prevalecido inclusive a compreensão ampla de todo o processo.

Não se discute o processo a partir de uma única visão. Não se decide a partir de pontos de vista solitários. Até os radicais são ouvidos. Até os poderosos recuam. Há mais lições de concórdia e entendimento no ar do que aviões de carreira em tempos de normalidade.

Este será, ao lado das conquistas da ciência, o maior legado da pandemia. A sociedade terá aprendido a vencer obstáculos unindo forças, ampliando a solidariedade e, sobretudo, usando o bom senso.

Há muito ainda por vir. Há muito por se discutir. Mas substituir o dilema inicial que colocava a vida e a economia como contrapontos, como elementos incompatíveis, pelo entendimento, pelo estudo de caminhos razoáveis e seguros por exemplo, permite que caminhem juntas, lado a lado, ombro a ombro, em busca da superação e da vitória que será de todos, principalmente por acreditarem que o bom senso não é uma ficção.