EDITORIAL O Novo Normal Leia o editorial do Jornal do Povo deste sábado (16)

16 MAI 2020 - 06h:30 Por Redação

Estudos e pesquisas indicam que a sociedade não será mais a mesma depois da pandemia. Mesmo sendo ainda iniciais, já que o enfrentamento ainda tem um longo caminho pela frente, e apesar de não se poder ainda com clareza saber quando todos estarão finalmente a caminho da retomada da normalidade, sabe-se desde já, que nada será como antes.

Surgirão novos hábitos, como por exemplo a parcimônia na troca de cumprimentos (podem ter ficado no passado os dois ou três beijinhos distribuídos como prova de simpatia), novas práticas se incorporarão ao cotidiano (as reuniões virtuais e a educação à distância, entre elas), e novos valores, como o fortalecimento dos laços familiares e a revisão dos critérios de consumo, passam a fazer parte da vida de todos.

Os períodos de isolamento e distanciamento trouxeram para perto das pessoas a solidariedade e a empatia. Mais do que nunca se aprende e pratica a visão colocar-se um no lugar de outro. E, com o impacto econômico mensurável pelo crescimento do desemprego, pela redução do poder de compra, pelo fechamento de empresas (e surgimento de outras) e revisão dos processos produtivos, a economia também vem contribuir com mudanças.

Os cuidados com o contágio estão incorporados à realidade. E, se adiante uma vacina salvadora estiver ao alcance e 7 bilhões de almas, as novas práticas continuarão a inspirar movimentos e relações. As vantagens das “lives” não deixarão de ser aproveitadas. Um artista faz um show para um público infinitamente maior, a um custo de ínfima fração do que mobilizaria tradicionalmente. Muda o cálculo do custo benefício. Muda a relação entre produção e produtividade. E vale o mesmo para as conferencias, para as aulas, para a venda, para a compra, para a vida em geral.

Nesse mesmo contexto, mudando os hábitos de consumo, mudam das empresas, mudam as formas de venda, e mudam as mentalidades, pois estarão também diferentes os critérios de consumo, influenciados por todo o conjunto de fatores aqui analisados, estarão os cuidados que continuarão sendo tomados. E isso tudo, ainda de forma preliminar, pois muito há para acontecer e se consolidar adiante.

É o novo normal que a pandemia está deixando como legado, além dos males que espalhou pela civilização.