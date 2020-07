TRêS LAGOAS OAB comunica morte de advogado por Covid-19 Presidente da Subseção de Três Lagoas lamentou a perda do colega

26 JUL 2020 - 13h:13 Por Ana Cristina Santos

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), comunicou o falecimento do advogado Luiz Mário Araújo Bueno, de Três Lagoas, vítima da Covid-19 neste sábado (25). No boletim epdemiologico Covid - 19, da Secretaria Municipal de Saúde, não consta o óbito.

O presidente da Subseção Três Lagoas, Gustavo Gotardi lamentou a perda do colegal. “Venho manifestar o mais profundo sentimento pelo falecimento do colega advogado. Nossos sentimentos a sua esposa, Ana Rita Colombo Bueno e familiares”.

O conselheiro Seccional por Três Lagoas, André Garcia de Freitas também lamentou a perda. “Um colega cordial e educado, cuja presença era muito agradável a todos. Doutor Luiz Mário Araújo Bueno vai fazer falta. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

As Diretorias da Seccional e Subseção manifestam suas condolências nesse momento de perda, ao tempo em que se solidarizam com familiares e amigos.

Ainda de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, um homem de 58 anos, que estava internado com suspeita para Covid-19 faleceu. A Secretaria de saúde ainda aguarda o resultado do exame.