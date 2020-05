CORONAVÍRUS Obesidade aumenta e é fator de risco para a Covid-19 Endocrinologista explica os riscos entre a obesidade e o novo coronavírus

12 MAI 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Levantamento feito pelo Ministério da Saúde revela que a prevalência de obesidade aumentou 72% desde o início do monitoramento, passando de 11% em 2006 para 20,3% em 2019. A obesidade é inclusive um dos principais fatores de risco para agravamento da Covid-19, segundo a endocrinologista Helena Nicolielo. “A obesidade é também um fator de risco que pode gerar complicações ao paciente contaminado pelo coronavírus”.

A prevalência de obesidade entre mulheres foi de 21% e entre homens 19%. O estudo só traz dados das capitais do país. Campo Grande tem hoje mais da metade da população masculina com sobrepeso. Já com relação aos obesos, nossa capital possui 21% de homens e 22% de mulheres na linha da obesidade.

O aumento da prevalência de doenças associadas como a hipertensão subiu 8,4% desde 2006. O diabetes aumentou em 34,5% entre a população. Mais uma preocupação quando o assunto é Covid-19. “Pacientes diabéticos ou hipertensos têm a mesma chance de contrair o vírus que o restante da população. O motivo da preocupação com esses grupos é que a Covid-19 pode levar a um agravamento das patologias e, consequentemente, gerar complicações à saúde do paciente”, conclui Nicolielo.

Em movimento

A prática de esportes é fundamental na tentativa de reverter o quadro. Colocar o corpo em movimento melhora a eficiência cardiorrespiratório prevenindo doenças como diabetes e hipertensão.

Mesmo com a gradual reabertura das academias em Três Lagoas, muita gente ainda não se sente seguro para sair de casa e ter contato com outras pessoas. A opção é recorrer à tecnologia. Para ajudar a combater o sedentarismo de quem ainda está preferindo ficar em casa, muitos educadores físicos têm divulgado na internet opções de treino para ser feito em casa. E o melhor: boa parte desses conteúdos são de graça!

