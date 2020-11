IBGE ‘Obesidade é uma epidemia em Três Lagoas hoje’, avalia endocrinologista Pesquisa divulgada recentemente revela que um entre quatro brasileiros é obeso; o índice é pior entre os jovens

14 NOV 2020 - 07h:28 Por Tatiane Simon

Um a cada quatro brasileiros é obeso atualmente no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Elaborado pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo analisou informações de 2003 a 2019 e, revela ainda que a porcentagem de pessoas com obesidade, acima dos 20 anos de idade, mais que dobrou no país neste período. Na avaliação da endocrinologista Helena Nicolielo, a obesidade já pode ser considerada como uma epidemia em Três Lagoas. “E em todo o mundo, conforme a própria Organização Mundial da Saúde reconhece”.

Segundo a médica, na população jovem o ganho de peso está associado ao estilo de vida. “O nosso prato não é mais aquele como há algumas décadas. O tradicional arroz, feijão, bife e salada perdeu espaço para os fast-foods e alimentos ultraprocessados”, explica.

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa. De acordo com Nicolielo, o sedentarismo entre as crianças e adolescentes, marcado principalmente a partir do advento dos smartphones e tabletes, tem aumentado. “O que trás como consequência, jovens e adultos mais sedentários, obesos ou com o peso acima do ideal e com predisposição a doenças como o diabetes”, alerta.