TRêS LAGOAS Obra da estrutura da feira livre é iniciada Estrutura da feira foi orçado em R$ 14 milhões

18 ABR 2020 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

As obras de construção da nova estrutura da feira livre de Três Lagoas foram iniciadas. No final do mês passado, a empresa Projetando Arquitetura, de Coxim, vencedora da licitação para a execução do empreendimento, realizou a demarcação da área, implantação de tapumes e a terraplanagem. Agora, trabalha no processo de fundação.

De acordo com o dono da empreiteira, José Moacir Bezerra Filho, cerca de 100 pessoas serão contratadas para trabalhar nessa obra. As contratações, no entanto, serão feitas por etapas em virtude da pandemia do Coronavírus.

Com uma área de 5,5 mil metros quadrados, a estrutura contará com 205 boxes, 40 unidades de espaços gourmet e 130 vagas de estacionamento, além de depósito, área administrativa e banheiros.

A estrutura da feira foi orçado em R$ 14 milhões e está em construção ao lado do barracão da central de abastecimento da agricultura familiar. As obras são construídas em uma área da antiga rede ferrovia, na NOB.