TRêS LAGOAS Obras de infraestrutura terão continuidade R$ 70 milhões que serão investidos ainda neste ano são recursos próprios

18 ABR 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

Em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, e da necessidade de ações para evitar a propagação da doença em Três Lagoas, a execução de obras sofreu redução.

Mas, de acordo com o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, ainda estão previstos R$ 70 milhões em investimentos em obras de asfalto, drenagem, reformas de escolas, centros de educação infantil, da Unidade de Pronto Atendimento, entre outras.

“ Na verdade não paramos, apenas reduzimos o ritmo por conta dessa questão do Coronavírus, mas são obras importantes, que são cobradas pela população e estão no plano de governo do prefeito, e que vamos entregar”, destacou o secretário.

Na parte de pavimentação e drenagem serão autorizadas obras nos bairros Jardim Novo Aeroporto, Alto da Boa Vista, Carandá, Jardim Dourados, Jardim Morumbi ,Vila Nova, no 5ª da Lagoa, incluindo um trecho da avenida Rosário Congro, entre outros.

De acordo com o secretário, os R$ 70 milhões que serão investidos ainda neste ano são recursos próprios do município. Fora esses, têm outros investimentos de contrapartidas do Estado e União.

Para este ano, está prevista ainda a liberação de R$ 50 milhões de financiamento, através da Caixa Econômica Federal para a execução de obras de drenagem e asfalto.

Em relação ao financiamento do Banco CAF, também para obras de drenagem, o secretário disse que esse deve levar um pouco mais de tempo.