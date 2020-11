TRÂNSITO Obras de pavimentação interdita via na região do IFMS A via recebe obras de drenagem que estão sendo realizadas no percurso

30 NOV 2020 - 08h:34 Por Israel Espíndola

A via recebe obras de drenagem que estão sendo realizadas no percurso - Divulgação A partir desta segunda-feira (30), a rua Angelão Melão, entre o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e a rua Urias Ribeiro, fica interditada, no Jardim Dourados, em Três Lagoas. O trânsito ficará impedido por alguns dias enquanto ocorrem as obras de drenagem que estão sendo realizadas no percurso. Devido isso, fica a orientação de que os usuários que, normalmente, utilizam a via para ter acesso a outros bairros, utilizem rotas alternativas. O intuito é realizar as obras o quanto antes para que a via seja liberada. OBRA A Rua Ângelo Melão está inclusa no projeto de drenagem e pavimentação (até o IFMS) do Bairro Jardim Dourados, que está sendo realizado em diversas etapas.

