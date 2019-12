DEVAGAR Obras de restauração da BR-262 são paralisadas por falta de recursos Recuperação da rodovia começou em agosto de 2018 e projeto foi paralisado novamente em outubro deste ano por contingenciamento

28 DEZ 2019 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

As obras de restauração da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, foram paralisadas em outubro deste ano por falta de recursos, e seguem sem previsão de serem retomadas.

As obras foram iniciadas em agosto de 2018, depois paralisadas em novembro do mesmo ano. Os serviços foram retomados em abril deste ano e, agora, paralisadas novamente por falta de recursos.

Em agosto deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), anunciou o remanejamento de R$ 28,2 milhões que estavam previstos para as obras de construção do anel rodoviário de Três Lagoas, para a continuação da restauração da BR-262.

Os R$ 28,2 milhões são frutos de emenda parlamentar da senadora Simone Tebet (MDB), que estavam empenhados para o anel rodoviário. Neste mês, decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União, cancelou o recurso para a execução do anel rodoviário.

Segundo a assessoria da senadora Simone, a bancada federal de Mato Grosso do Sul cedeu a emenda para a manutenção das rodovias no Estado, entendendo as dificuldades orçamentárias do órgão. O projeto do anel rodoviário, ainda segundo a assessoria, ainda está em fase de aprovação na Diretoria de Planejamento e Pesquisa do Dnit. Assim que aprovado, dará início aos trâmites para a licitação do mesmo, previsto para 2020.

A alternativa, ainda de acordo com a equipe da senadora, continua sendo a BR-262. O Dnit, no entanto, não soube precisar quando a verba será liberada para a retomada das obras, que já tem mais de 40% do cronograma concluído.

As melhorias na rodovia foram orçadas em R$ 149 milhões. Os serviços são executados pelo Consórcio Ethos/Pavidez/Spazio.

ANEL RODOVIÁRIO

A construção do anel rodoviário começou a ser discutida em 2009. Os primeiros estudos foram um levantamento estatístico de acidentes no trecho e uma projeção de crescimento do tráfego de veículos nas BRs 262 e 158, principalmente de carretas em razão das fábricas de celulose da cidade.

O anel visa desviar o tráfego de caminhões da avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262, na ligação de Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo, e à capital Campo Grande.

O projeto executivo do anel foi custeado pelas fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas.