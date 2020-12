INFRAESTRUTURA Obras em execução em Três Lagoas somam R$ 51 milhões em investimentos Prefeitura de Três Lagoas mantém 34 contratos de obras ativos; dentre eles, drenagem e pavimentação asfáltica

12 DEZ 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Quem anda pelas ruas de alguns bairros de Três Lagoas se depara com maquinários e obras em execução. Atualmente, a prefeitura mantém 34 contratos ativos, entre eles de drenagem, pavimentação, recapeamento, de implantação de iluminação ornamental nos canteiros, bem como de reforma e construções de edifícios.

Os 34 contratos somam mais de R$ 51 milhões, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto. Dos 34 contratos, oito são de pavimentação e drenagem que estão em execução nos bairros, Jardim Carandá, Santa Rita, Júlio Ferreira Xavier (antiga Ponta Porã), Morumbi, Dourados, Novo Aeroporto, e Santa Rita.

Para o próximo mês, o secretário de Infraestrutura disse que será assinada a ordem de serviço para a pavimentação de ruas no bairro Vila Nova e para o recapeamento da rua Yamaguti Kankit, Bruno Pholl, bem como da primeira etapa das ruas do Jardim dos Ipês, incluindo a rua João Thomes até a avenida Capitão Olinto Mancini. Dentre as obras de construções e reformas, o secretário informou que dois Centros de Educação Infantil (CEIs) estão em execução, bem como o novo espaço da feira livre, e do centro de convenções. Em reforma, estã os prédios da igrejinha de Santo Antônio, do antigo Paço Municipal, do Centro de Especialidades Médicas e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda de acordo com o secretário de Infraestrutura, para o início do próximo ano, depois do período das chuvas, serão iniciadas as obras de drenagem, que serão executas com recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal, através do programa “Avançar Cidades” - modalidade saneamento.

Uma das licitações vai atender e resolver os problemas de alagamentos nas regiões dos bairros Chácara Imperial, Vila Haro e Jardim Primavera. O segundo contrato, vai atender as regiões dos bairros Guanabara, Itamarati, São João e Carioca. O financiamento para a execução dessas obras é de R$ 50 milhões. A licitação para a contratação da empresa que executará as obras está em andamento e deve ser concluída até o próximo mês.

Paralelo a essa licitação, a prefeitura trabalha também no processo para contrair um financiamento com o banco internacional CAF (Corporação Andina de Fomento), no valor de US$ 50 milhões - cerca de R$ 250 milhões para a execução de obras de pavimentação nos bairros que receberão macrodrenagem, bem como para obras de captação de águas pluviais e asfalto na região do Jardim Alvorada.