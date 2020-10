POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA PM localiza 'mocó' apreende quase 100 kg de cocaína Apreensão aconteceu na MS-395 em Brasilândia

3 OUT 2020 - 06h:00 Por Da redação/Israel Espíndola

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã de sexta-feira (02), na MS 395 em Brasilândia, 91 kg de pasta base de cocaína escondida em veículo, além de prender um homem de 34 anos por tráfico de drogas. Apreensão aconteceu durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública,

O fato ocorreu enquanto a equipe da Polícia Militar Rodoviária realizava policiamento ostensivo naquela rodovia, no trecho entre Bataguassu X Brasilândia. Ao dar ordem de parada ao veículo Ford/Focus, com placas de Sorocaba – SP, os policiais notaram nervosismo excessivo por parte do condutor, além de informações desencontradas acerca da viagem que estaria fazendo. Durante busca minuciosa no veículo, a equipe da PMR logrou êxito em localizar em um fundo falso no porta-malas, diversos tabletes de pasta base de cocaína, que após pesados totalizaram 91,080 kg.

Ao ser questionado, o autor informou aos policiais que buscou o veículo preparado em Santa Rita do Pardo – MS e levaria até o estado de São Paulo, recebendo a quantia de cinco mil reais

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com o veículo e as drogas, para a Polícia Civil de Três Lagoas.