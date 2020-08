PARANAÍBA Ocupação de leitos de UTI chega a 50% e preocupa médicos

15 AGO 2020 - 16h:25 Por Talita Matsushita

O aumento expressivo de novos casos de Covid-19 preocupa autoridades de Saúde do município, centro da microrregião de referência para atendimento a pandemia. Nos 13 primeiros dias de agosto, Paranaíba registrou 54 novos casos. A capacidade de ocupação dos leitos de UTI chegou a 50%.

Dos dez leitos disponíveis, cinco estão ocupados na Santa Casa de Paranaíba, sendo quatro paranaibenses e um cidadão de Aparecida do Taboado, até a última quinta-feira. A microrregião tem pouco mais de 70 mil habitantes.

Quatro pessoas que tiveram contato com positivo foram identificadas descumprindo o isolamento domiciliar. A UTI em Paranaíba já tratou 17 pessoas desde a inauguração dos leitos.

A médica infectologista Luren Zogbi, destaca que a população não tem seguido as orientações de isolamento e cuidados com a doença e sobre o aumento expressivo de casos positivos nas últimas semanas, o que pode comprometer a capacidade no hospital de referência para tratamento da doença, que dispõe apenas de dez leitos de UTI.

Até a última quinta-feira Paranaíba tinha 239 casos positivos da Covid-19. Em 31 de julho o município contabilizava 185 casos positivos.