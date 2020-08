PANTANAL Onça pintada morre depois de atropelada na MS-332 Grupo de ciclistas encontraram o animal morto na manhã de sexta-feira

7 AGO 2020 - 11h:18 Por Israel Espíndola

O animal foi encontrado pela ciclista Danieli Mathias que sempre pedala na rodovia MS-332, que liga Miranda a Bodoquena, e nesta manhã a triste surpresa, uma onça pintada de 70kg estava morta no acostamento da rodovia.

A onça pintada é uma fêmea adulta, ela foi encontrada a 2km da cidade de Miranda, numa região conhecida por arrozal, e quando a ciclista encontrou o animal já estava morto, com sinais de que teria sido atropelada.

A Polícia Militar Ambienta foi acionada para recolher o animal do acostamento, segundo as informações a onça será encaminhada para uma universidade particular em Campo Grande onde passará pelo processo de taxidermização (empalhado), onde a própria PMA ministra um curso para os alunos de Biologia.