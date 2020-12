TRêS LAGOAS Onze moradores são diagnosticados com dengue em uma semana Ao menos 85% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em casas

4 DEZ 2020 - 08h:04 Por Kelly Martins

Somente em uma semana, 11 moradores foram diagnosticados com dengue, em Três Lagoas. O dado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do boletim epidemiológico. O total acumulado de casos notificados suspeitos neste ano chega a 4.113, sendo 2.801 positivos e 1.277 negativos.

No entanto, 35 moradores com suspeita de dengue ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais. Ao menos 85% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em residências e estabelecimentos comerciais, segundo o Setor de Endemias. A Vigilância Epidemiológica destaca que o total acumulado de casos notificados suspeitos se refere à soma dos casos entre os meses de: janeiro (776); fevereiro (1.491); março (1.035); abril (262); maio (148); junho (100); julho (89); agosto (72); setembro (48); outubro (49) e novembro (41).