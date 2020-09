COMBATE À COVID-19 Operação leva morador para delegacia, encerra futebol e notifica 20 estabelecimentos Integrantes do Comitê de Combate à Covid-19 realizaram operação no feriadão

8 SET 2020 - 08h:35 Por Kelly Martins

Integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Polícia Militar e o Ministério Público realizaram uma operação durante o feriadão, em Três Lagoas. O objetivo foi evitar aglomerações em festas, bares e verificar se a população está cumprindo as medidas sanitárias decretadas pelo município. No entanto, várias denúncias foram registradas, cinco notificações feitas com relação ao funcionamento fora de horário de igrejas, conveniências e bares.

De acordo com a Vigilância Sanitária, 30 pessoas foram abordadas fora da residência após o horário de toque de recolher, que inicia às 23h, na cidade. Também muitas pessoas fumando narguilé nas calçadas, além de flagrantes de aglomerações em residências.



O uso de narguilé está proibido em qualquer área pública, incluindo calçadas, evitando assim a troca do aparelho com diversas pessoas para evitar a contaminação do novo coronavírus. O uso, de preferência individual, é liberado apenas dentro das residências. Uma partida de futebol foi encerrada após denúncia.

Fiscalização

Na sexta-feira (4), quatro estabelecimentos comerciais foram notificados, 13 abordagens realizadas em grupos e pessoas transitando fora do horário permitido pelo toque de recolher.

No sábado (6), a fiscalização notificou oito estabelecimentos, realizou 23 abordagens e pôs fim à três festas e um jogo de futebol, todos com aglomeração de pessoas. Dois grupos religiosos foram orientados quanto ao horário permitido e normas exigidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Ainda, uma pessoa foi detida e encaminhada à delegacia por desrespeitar o toque de recolher e resistir às orientações.