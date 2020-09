FISCALIZAÇÃO Operação quer evitar pico da pandemia no feriadão Equipes da Saúde e PM vão monitorar festas em casas e em ranchos

5 SET 2020 - 07h:00 Por Kelly Martins

A Vigilância Sanitária, Ministério Público e Polícia Militar vão intensificar a fiscalização em Três Lagoas no fim de semana. Com o feriadão de 7 de Setembro, na segunda-feira, as autoridades temem que a cidade registre pico de casos da Covi-19. Essa projeção deve se concretizar caso o comportamento atual da população se mantenha, principalmente quanto ao distanciamento social, que tem tido baixos índices, com média de 36%.

MEDIDAS

Dessa forma, a equipe inicia a fiscalização neste sábado (5), com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de contenção do coronavírus, estabelecidas por decretos municipais. Uma delas se refere às aglomerações em festas, eventos, bares e até mesmo em pontos clandestinos. Com o feriado prolongado, muita gente aproveita para reunir amigos e familiares em residências e até ranchos.

No entanto, conforme o decreto municipal, o limite para algum tipo de reunião, encontros dentro de casa, por exemplo, é de seis pessoas. “É preocupante essas festas porque as pessoas não usam máscaras, não respeitam o distanciamento. Estamos recebendo muitas denúncias de aniversários, comemorações com grande quantidade de pessoas”.

MULTA

O morador flagrado nesse tipo de situação e notificado para encerrar o evento. Caso isso não ocorra, será feito boletim de ocorrência, pode ser encaminhado para a delegacia e ainda pagar multa”, explicou o coordenador da Vigilância Sanitária, Christovam Bazan.

MARGENS DE RIOS

Ranchos, sítios, chácaras também são alvos da operação “Três Lagoas de Olho no coronavírus”, que também tem o apoio da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Somente no mês de agosto, 35 pessoas foram levadas para delegacias da cidade por aglomerações e desacato.