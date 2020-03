VAGAS Oportunidade para quem quer IBGE abriu processo seletivo e tem vagas para Três Lagoas

14 MAR 2020 - 07h:20 Por Redação

VAGAS NO IBGE

O IBGE abriu inscrições em processo seletivo com 2.865 vagas para o Censo 2020 em Mato Grosso do Sul. Inscrições foram abertas nesta semana e vão até o dia 24 de março, com oportunidade em todos os 79 municípios do Estado. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil. O contrato tem duração de 3 meses.

ANTECIPAÇÃO

O governo decidiu antecipar a primeira parcela do 13º de aposentados do INSS, deste ano, e vai propor a redução dos juros e a ampliação de margem e prazo para empréstimos consignados desses beneficiários. E também avalia liberar uma nova rodada de saque imediato aos cotistas do FGTS. É possível que R$ 40 bilhões sejam liberados na economia até setembro.

REPETIÇÃO

O Procon já aplicou R$ 438 mil em multas a bancos em Campo Grande, entre 2017 e este ano, por demora no atendimento. Pela lei, os clientes podem esperar até 15 minutos na fila em dias normais e até 30 minutos em dias de pagamento de salários, de 5 a 10.

SEM ZAP

Depois da Ambev, duas companhias com sede no Centro-Oeste negociam acordos com o Ministério Público do Trabalho para deixarem de enviar mensagens a trabalhadores fora do expediente. No caso da fabricante de bebidas, a multa é de R$ 10 mil para cada infração ao acordo.

RISCO BAIXO

o Ministério do Turismo anunciou esta semana que, diante das informações disponíveis, nenhum destino turístico do país se encontra em risco de contágio pelo coronavírus. Em nota, a pasta afirma que o perigo de contaminação é muito inferior ao de outras possíveis enfermidades durante viagens pelo território nacional.