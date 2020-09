CONVENÇÕES Oposição faz mudanças na última hora O prazo para a realização das convenções partidárias encerra-se no dia 16 de setembro

12 SET 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

O prazo para a realização das convenções partidárias encerra-se no dia 16 de setembro e desde já alguns partidos já fazem mudanças nas chapas e candidaturas. Buscam por apoio e alianças“ até a última hora. Outros mudam o cenário em busca de melhor resultado

Neste caso está o PT, que coligou com o PSOL, e deixou para o aliado a candidatura para prefeito, nas eleições 2020. Quem vai encabeçar a chapa será a professora de medicina na UFMS, Kaelly Saraiva (PSOL). Ela deverá seguir ao lado do petista e pré-candidato a vice, Vanderlei da Silva, que é advogado trabalhista.

Com a dobradinha, sai de cena o universitário Reynold Duarte, que chegou a ser lançado pelo PT como pré-candidato a prefeito, mas, agora, confirmou que vai disputar uma das cadeiras da Câmara de Vereadores. A convenção para oficializar os candidatos está marcada para este sábado (12), às 16h, na modalidade online.

PL e REPUBLICANOS

Nos bastidores, uma aproximação que poderá dar em acordo é o entendimento do Partido Liberal (PL), que tem como pré-candidato a prefeito, Renée Venâncio, e Fabrício Venturoli (Republicanos), que também disputa para o gabinete da prefeitura. As legendas buscam por coligação, apesar do PL declarar que não abre mão de ser cabeça de chapa. Por outro lado, o Republicanos parece estar disposto a ceder e aceitar o cargo de vice.

Por isso, os partidos arrastaram a definição para o fim do prazo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a realização das convenções. O Republicanos agendou para o dia 15 e o PL está marcado para 16 de setembro.

Até o momento, sete pré-candidatos confirmaram que estão na disputa para o cargo de prefeito de Três Lagoas. Cada um terá o teto de gasto para a campanha de R$ 834 mil, de acordo com a Justiça Eleitoral.

PSDB

O atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) busca sua reeleição e é pré-candidato. O partido vai realizar a convenção na segunda-feira (14) e informou que pretende manter a chapa majoritária com o atual vice Paulo Salomão do Democratas, restando apenas fechar a chapa dos candidatos a vereador.

AVANTE

O antigo PTdoB, agora Avante, decidiu que vai lançar o empresário Divino Freitas Tosta, mais conhecido como Divino Lajes, candidato a prefeito nas eleições deste ano. O pré-candidato a vice é o professor universitário de Ciências Contábeis, Donizete Maciel. A convenção está prevista para o dia 15. e o partido não cogita uma compsoição. (Kelly Martins)