Orçamento é aprovado com emenda para pavimentação da MS-320 Emenda para pavimentação da rodovia é de autoria do deputado Eduardo Rocha

9 DEZ 2020 - 10h:53 Por Ana Cristina Santos

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021. O projeto foi aprovado em segunda votação nesta terça-feira (8), com uma emenda de autoria do deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), que prevê a pavimentação da MS-320, rodovia que liga Três Lagoas até o entroncamento com a MS 377, região do Posto Vera Cruz.

A pavimentação deste trecho da rodovia é reivindicação antiga de moradores e, principalmente dos produtores rurais da região, que utilizam diariamente a rodovia, que serve também para o escoamento de safras, e transporte de eucaliptos das indústrias instaladas em Três Lagoas. A via também é utilizada pelo transporte rural.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual estima orçamento de R$ 16,82 bilhões para o exercício financeiro de 2021, considerando os impactos da pandemia da Covid-19, mas também a expectativa de recuperação econômica.