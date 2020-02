EXCLUSIVO Órgãos de militar morto em Três Lagoas podem ser doados Análises biológicas podem indicar a viabilidade de transplante em até oito receptores

7 FEV 2020 - 09h:40 Por Alfredo Neto e Valdecir Cremon

A central de transplantes e doação de órgãos, de Campo Grande, está analisando exames de órgãos do sargento da Polícia Militar de Três Lagoas, Jucipaulo Queiroz Fernandes, de 47 anos, que morreu na noite desta quinta-feira (6) após um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Material biológico do corpo dele foi coletado por médicos do Hospital Cassems e está sendo analisado pela central.

A decisão sobre possível captação de órgãos deve sair no período da manhã de hoje, segundo a enfermeira Rosana da Silva dos Santos, de Campo Grande.

Caso sejam compatíveis para retirada, uma equipe de médicos e enfermeiros especializados virá a Três Lagoas em avião da FAB (Força Aérea Brasileira). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da cidade devem atuar na operação.

Não há informações sobre possíveis destinos dos órgãos. Se os exames derem positivo, os órgãos podem ser transplantados em até oito pacientes.

O sargento morreu às 18h de quinta-feira enquanto trabalhava na segurança do presídio feminino de Três Lagoas.

Jucipaulo deixa a mulher e dois filhos.