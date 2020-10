ONDA DE CALOR Semana continua com dias quentes em Três Lagoas Com forte massa de ar quente, as indicações para a semana é se hidratar e usar protetor solar

5 OUT 2020 - 07h:33 Por Caroline Vicente

Com forte massa de ar quente, as indicações para a semana é se hidratar e usar protetor solar - Arquivo/JPNews As altas temperaturas permanecem na cidade de Três Lagoas atingindo a máxima de 41° durante a semana. As mínimas para essa semana podem variar entre 21° e 26°, e a umidade do ar continua abaixo dos 20%, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Clímaticos (CPTEC). Segundo modelos meteorológicos, a previsão de chuva para Três Lagoas é somente a partir de domingo (11). Beber bastante água e fazer o uso do protetor solar são recomendações essenciais que devemos ter uma atenção redobrada nesses dias de calor.

