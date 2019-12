EDITORIAL Os esforços do varejo Leia editorial do Jornal do Povo deste sábado

21 DEZ 2019 - 07h:00 Por Da redação

Os mais antigos dirão que é história e os mais jovens podem classificar este editorial como exercício de saudosismo. Nenhum deles estará errado. Mas, já se vão 33 anos do natimorto Plano Cruzado 2, a segunda tentativa do governo Sarney de controlar a economia por meio de decretos que, como o primeiro, também de 1986, não deu certo. Mas, serviu para mostrar que o engessamento do mercado não é saída saudável nem solução para nada.

Passados todos esses anos e contabilizando outras tentativas desastradas de combater a inflação, a melhor lição que se tira é a de que a economia anda mais rapidamente quando é livre, regulada pela concorrência e pelo maior instrumento de controle que existe: as decisões do consumidor. Não há decretos eficientes que possam ditar normas de atuação a quem produz, a quem vende e, principalmente, a quem consome, em um país que precisa manter sua matriz democrática e o livre comércio - planos que começaram a ser traçados ainda nos tempos do Brasil Colônia e que passaram por “aperfeiçoamentos” como o congelamento de preços, a queima das “gorduras” da indústria, a dolarização, a desestatização e a abertura do mercado em setores antes dominados pelo poder público e, por último, a explosão das taxas de juros básicos, derrubadas nos últimos meses pelo governo atual.



A “sobrevivência” do terceiro setor é resultado de exercícios permanentes, diários e pesados, típicos de um tipo de empresário que parece sempre ter fôlego para resistir às mudanças que o país impõe. Comerciantes se tornaram especialistas em driblar as dificuldades a que são submetidos frequentemente, como a que enfrentam a concorrência desigual do contrabando, da “sacolagem” e da entrada desenfreada de produtos importados - muitos sem a tarifação que seria adequada.

Em Três Lagoas estes são problemas latentes. O comércio é encurralado entre dificuldades, exigências, fiscalizações e regras que parecem não ter fim e resiste com dores, ou sobrevive com apertos, mesmo em uma cidade classificada como uma das 100 mais ricas do país. E com baixo risco de perder o ânimo e esforços de seus empreendedores. Em outro cenário, este seria mais um setor empobrecido, condenado à míngua.