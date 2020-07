LANÇAMENTO Pabllo Vittar confirma lançamento do clipe de ‘Rajadão’ Canto da vitória já tem data pra acontecer! É hoje!

22 JUL 2020 - 07h:32 Por Redação

A cantor Pabllo Vittar anunciou no Twitter o lançamento do clipe de “Rajadão” que estará disponível para os fãs a partir da noite desta quarta-feira (22).

No link disponibilizado no YouTube é possível ver um frame da produção.

“Rajadão” é mais uma música de trabalho do disco “111”, lançado no primeiro semestre de 2020. Na última semana o cantor usou as redes sociais do Climatempo, o maior site de meteorologia do país, pra revelar aos fãs a capa do single.

A estratégia chamou a atenção nas redes sociais, visto que dialoga diretamente com a letra – um louvor motivacional que versa sobre o poder da vitória diante dos obstáculos da vida, metaforizado em uma grande tempestade.

A previsão do tempo diz que o céu fechou... mas fiquem tranquilos que tudo indica que em breve a chuva da vitória vai reinar no fim. Por isso, trazemos com exclusividade pra vocês a capa de ‘Rajadão’, novo single da @PablloVittar. pic.twitter.com/QJARVBMZhj — CLIMATEMPO (@climatempo) July 16, 2020

(Com informações do Papel POP)