SUPERPODEROSA Pabllo Vittar se liberta de correntes em ‘Rajadão’ A espera chegou ao fim!

23 JUL 2020 - 10h:00 Por Redação

O clipe de “ Rajadão” de Pabllo Vittar foi liberado ao público na noite desta quarta-feira (22). A faixa é mais uma música do álbum “111”.

Com produção de Mataderos e direção de Leocádio Rezende, Ernna Cost e Combo Estúdios, o clipe foi feito com base em animações, por causa do isolamento social.

Nas imagens, um tanto metafóricas, Pabllo se liberta das correntes e sobe aos céus como um anjo. Tá cheio de easter eggs!

Assista

O clipe está disponível em todas as plataformas digitais.

Ouça

(Com informações do Papel POP)