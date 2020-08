MONITORA Paciente com covid-19 não pode deixar isolamento domiciliar e Saúde fiscaliza Equipes de saúde ligam diariamente para contaminados e monitoram avanço da doença e recuperação de cada paciente

3 AGO 2020 - 07h:15 Por Tatiane Simon

Apandemia do novo coronavírus já atingiu centenas de três-lagoenses. A maioria dos pacientes com a covid-19, felizmente, está em isolamento domiciliar. Menos de 10% das vítimas da doença estão, atualmente, hospitalizadas. Mas conviver em uma casa com uma pessoa contaminada requer uma série de cuidados. Além disso, o infectado que descumprir a quarentena intencionalmente pode ter uma sanção legal.

Quem fica em casa, precisa cumprir corretamente o protocolo da quarentena - que é pra evitar a disseminação do vírus para os familiares e amigos. De acordo com o médico Vinicius Neves, o isolamento domiciliar requer cuidados específicos, como a separação de objetos pessoais, limpeza imediata de banheiros após o uso e a separação de moradores em cômodos diferentes da casa. “A primeira orientação é destinar um quarto e um banheiro para uso exclusivo da pessoa infectada ou com suspeita de infecção.

O cômodo com o paciente isolado deve ficar todo o tempo com a porta fechada, mas é necessário manter a janela aberta para que haja uma fonte de ventilação e entrada de luz solar. Nos casos de salas compartilhadas ou casas com apenas um cômodo, pessoas infectadas e pessoas sem a doença não podem compartilhar o mesmo sofá ou colchão. Se for possível, a recomendação é manter dois metros de distância entre os familiares e sempre usando máscara”, explica.

MONITORAMENTO

Ainda segundo o médico, o paciente com covid-19 em isolamento domiciliar pode necessitar de um atendimento médico caso o quadro clínico piore. Por isso, equipes de saúde mantém contato diário por telefone ou pessoalmente com as vítimas. “O acompanhamento é feito de perto. O interesse é monitorar o avanço da doença ou da recuperação em cada paciente. Afinal, há situações em que a vítima necessita sair de casa para uma consulta médica, por exemplo. O trabalho das equipes de saúde também é o de fiscalizar se a pessoa infectada está cumprindo com a quarentena corretamente ou se o paciente está saindo de casa sem necessidade”.

RESPONSABILIDADE

Quebrar a quarentena sem necessidade é um comportamento altamente perigoso. O alerta é feito por médicos e autoridades sanitaristas. Isso porque uma pessoa infectada pelo novo coronavírus pode transmiti-lo para até outras três pessoas e um dos efeitos disso seria a dificuldade em controlar a pandemia na cidade. “Além disso, o paciente que descumprir o isolamento domiciliar intencionalmente pode estar cometendo um crime. A pessoa pode receber uma sanção legal por esse comportamento”, acrescenta. Denúncias podem ser feitas no Departamento de Vigilância Epidemiológica, segundo a secretária municipal de Saúde. “É preciso informar o nome do contaminado e local que reside. O setor tem recebido denúncias e está fiscalizando de perto todos os casos ativos”.

Segundo o médico Vinicius Neves, o paciente diagnosticado com covid-19 que não necessita de internação assina um termo de responsabilidade e se compromete a ficar em casa durante o período de quarentena em tratamento contra a doença.