Paciente com suspeita de Coronavírus morre no Auxiliadora

9 MAI 2020 - 08h:21 Por Ana Cristina Santos

Paciente estava internado na UTI- Covid desde terça-feira - Arquivo/JPNews Um homem de 29 anos, morador de Santa Rita do Pardo, morreu nesta sexta-feira (8), no Hospital Auxiliadora, de Três Lagoas, com suspeita de Covid-19. O paciente estava internado na UTI- Covid desde terça-feira (5), e na madrugada de ontem, morreu, segundo nota oficial do hospital. Ainda segundo o hospital, foi realizado o teste para Covid-19, e o resultado pode sair neste sábado. O paciente tinha outras comorbidades. Desde a semana passada, o Hospital Auxiliadora passou a internar nos leitos de UTI- Covid, apenas pacientes de Três Lagoas, Selvíria e Água Clara, conforme reunião da CIB – Comissão Intergestora Bipartite, instância colegiada de decisões do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital não soube precisar porque nesta semana ainda recebeu um paciente de Santa Rita do Pardo, que passou a ter Bataguassu como referência nos casos de leitos para Covid-19.

