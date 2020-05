ESTADO DE SAúDE Paciente recebe alta hospitalar e idosa é internada com Covid-19 Dados do boletim epidemiológico mostram que paciente deixou hospital após 6 dias internado

28 MAI 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Um dos cinco pacientes internados por conta do novo coronavírus recebeu alta ontem. O caso refere-se a um morador de Três Lagoas, de 44 anos, que testou positivo para a Covid-19 no último dia 21 estava hospitalizado desde então. Foram seis dias internados em tratamento contra a doença. Ele finaliza a quarentena, agora, em isolamento domiciliar, segundo consta no boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (27) pela Secretaria Municipal de Saúde.

No dia em que este paciente recebeu alta hospitalar, um idoso, de 78 anos, foi internado em um leito clínico. O paciente foi diagnosticado com coronavírus no dia 23 de maio e estava em isolamento domiciliar até esta ontem, quando precisou ser hospitalizado.

Além dele, outros três pacientes foram internados. Todos em leitos de enfermaria. Dois em ocupações privadas e dois em leitos públicos, do Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes são, além do idoso, um homem de 54 anos e duas mulheres, uma de 53 e outra de 54 anos.

Até ontem, três pacientes estavam internados na UTI. Um com a suspeita de Covid-19 e outros dois com a confirmação. O último boletim cita que o paciente com a suspeita recebeu alta e os outros dois deixaram a UTI.