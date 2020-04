ESTRATÉGICO Pacientes com sintomas de gripe e Covid-19 são atendidos em setor separado na UPA Acesso à Unidade de Gripe é pela Viela B, onde o paciente passará por triagem e atendimento médico

9 ABR 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

A direção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas criou um novo método de triagem e atendimentos aos pacientes com sintomas de gripe e Covid-19. Diferentemente do atendimento geral, sempre realizado inicialmente na recepção, a UPA conta agora com a Unidade de Gripe, um setor especifico para os casos virais.

O acesso à Unidade de Gripe é pela Viela B, onde o paciente passará por triagem e atendimento médico. Identificados os sintomas gripais, o cidadão receberá normalmente a prescrição de medicamentos e será orientado ao repouso ou isolamento em casa, necessários.

A medida em dividir o atendimento é evitar a proliferação do Coronavírus e prestar o melhor atendimento à população três-lagoense, nos atendimentos de urgência e emergência e os casos gripais.

Importante dizer que pessoas com coriza, febre, dores de cabeça, tosse e dificuldade respiratória devem se dirigir diretamente à Unidade de Gripe.