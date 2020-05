AUXILIADORA Pacientes na UTI com Covid-19 não são moradores de Três Lagoas Dois dos 10 leitos exclusivos para a pandemia estão ocupados por pacientes de Brasilândia e Santa Rita do Pardo

7 MAI 2020 - 10h:30 Por Tatiane Simon

Boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que dois dos 10 leitos exclusivos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora, que são destinados para internação de pacientes com Covid-19, estão ocupados. No entanto, os pacientes não são moradores de Três Lagoas.

Os pacientes são residentes de Brasilândia e Santa Rita do Pardo. Eles vieram para Três Lagoas por necessidade, porém a Secretaria Municipal de Saúde já entrou em contato com o Estado, que fará o remanejamento para as cidades de referência que atendem a estes dois municípios.

Segundo a pasta, conforme a pactuação firmada pela Comissão Intergestora Bipartite (CIB), a qual definiu que Três Lagoas atenderá apenas pacientes de Água Clara e Selvíria no que se trata de leitos de UTI para Covid-19.

Leitos clínicos

Ao todo, são 24 pacientes em tratamento em Três Lagoas. Somente um deles está internado em leito clínico do SUS. Os demais estão em isolamento domiciliar.

Mais quatro moradores de Três Lagoas estão internadas em leitos clínicos do Hospital Auxiliadora. Porém, são pessoas com a suspeita da doença. No total, cinco pessoas estão hospitalizadas. Nenhuma em leito de UTI.

O Hospital Auxiliadora tem 27 leitos clínicos e 10 de UTI para atender pacientes com Covid-19.