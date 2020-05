HOMENAGEM Padre leva bênção do Santíssimo até pacientes e profissionais da saúde em hospital Iniciativa encerrou com um gigante balão em formato de terço na cor azul, em referência à saúde

4 MAI 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

As mãos que repetidas vezes são higienizadas ao longo de um mesmo dia são as mesmas que se unem na hora da oração. As mãos que antes eram dadas para formar uma só corrente de oração, agora precisam se manter firmes e sós. Entre os dedos vãos as pedras de um terço. Os olhos entregam o cansaço, a fé e o esforço incansável de quem não pode parar.

Numa guerra sem armas e sem bombas, os soldados sempre a postos na batalha contra o novo coronavírus com a pandemia da Covid-19 vestem um jaleco. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde e todos os outros profissionais dessa área não se entregam. Estão cansados, mas o sustento de muitos deles vem da fé.

“O que a gente tem é a fé. É Deus. Independente da religião, o importante agora é a fé. É o nosso suporte nesse momento”, comenta a gestora de processos do Hospital Auxiliadora, de Três Lagoas, Carla Lourenço.

Foi com esse propósito que a Pastoral da Saúde, da igreja católica, teve a iniciativa de percorrer as unidades de internação e setores administrativos do Hospital Auxiliadora carregando o Santíssimo Sacramento na quinta-feira passada. Abençoando os enfermos e os profissionais da saúde, como explica o padre Diego Mariano. “Passeando pelo hospital com o Jesus vivo, no Santíssimo Sacramento. Abençoando e renovando a fé desses profissionais”.

Depois de percorrer todas as alas e corredores do hospital, o Santíssimo foi levado de volta à capela de Nossa Senhora Auxiliadora. O encerramento foi com muita adoração e profundas orações. Do lado de fora, dezenas de pessoas aguardavam a última parte da celebração. Com mais de 400 balões formaram um gigante terço, que foi solto e encantou o céu de Três Lagoas. Junto a ele, a esperança por dias melhores também foi elevada.