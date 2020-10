FATALIDADE Pai, mãe e filho morrem em acidente na BR-262 A família tinha loja de calçados na região e iria abastecer as lojas

24 OUT 2020 - 22h:03 Por Alfredo Neto

Foi identificada a família que morreu após um acidente entre uma carreta tri-trem e um carro na tarde deste sábado (24) na rodovia BR 262, entre Água Clara, e Três Lagoas-MS.

O patriarca da família foi identificado como Francisco José Baravelli, a esposa Neusa e o Filho Marcelo Baravelli. A família vítima desta tragédia tinha lojas no ramo calçadista no interior paulista e no estado de Mato Grosso do Sul em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

A família vinha de Ribas do Rio Pardo, para Três Lagoas quando no KM120 acabaram colidindo frontalmente com a carreta. Nenhum dos ocupantes do carro resistiram e morrem no local, Marcelo, estava no banco dianteiro do passageiro e ficou preso nas ferragens, Francisco que dirigia o carro e a esposa Neusa que estava no banco traseiro, foram esmagados e tiveram seus corpos lançados para fora do veículo que ficou totalmente destruído.

No local do acidente, os calçados que eram transportados pela família para abastecer as lojas, ficaram espalhados no chão. Não foi informado as causas do acidente.

Após a perícia técnica da Polícia Civil liberar o local, militares do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas retirou o corpo de uma das vítimas das ferragens e liberou a cena para a remoção dos corpos pela funerária de plantão.