ONLINE Painel Comunicar chega à 7ª edição, com Dan Rocha Grupo promove debate com equipes

20 SET 2020 - 07h:00 Por Beatriz Rodas

Desde o início de 2020, a crise sanitária cancelou toda a interação social e muitas questões profissionais, como palestras, aulas, etc. Pensando nisso, o Grupo RCN passou a promover um ciclo de palestras internas, online, com os colaboradores de todas as praças e palestrantes de diferentes áreas de formação e atuação: o Painel Comunicar.

A 7ª edição do Painel foi realizado na última terça-feira (15), com Dan Rocha.

O PALESTRANTE

Dan é radialista e apresentador de TV; começou sua carreira em São Paulo, aos 18 anos, como locutor e DJ.

Atualmente é diretor do Grupo Paranaíba, Rádio Educadora FM, de Uberlândia (MG), e apresentador do programa “A Hora da Venenosa”, na TV Paranaíba Record TV, e é, também, gestor artístico da carreira do cantor Léo Chaves.