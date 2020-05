COMUNICAR ‘Painel Comunicar’ promove debates on-line Poposta central do Painel é unir, virtualmente, os colaboradores

10 MAI 2020 - 14h:00 Por Beatriz Rodas

Conversar, trocar ideias, discutir pontos de vista, desabafar, pedir conselhos, falar sobre o mercado... A pandemia nos colocou em meio ao distanciamento social, que nos fez sentir falta da convivência cotidiana. Pensando nisso, o Grupo RCN de Comunicação idealizou o Painel Comunicar, que será dirigido pelo diretor artístico do Grupo, Fernando Moraes.

A proposta central do Painel é unir, virtualmente, os colaboradores do Grupo RCN, em todas as unidades de rádio, TV e jornal nas cidades onde atuam, com convidados especiais para realizar palestras e debates. Duas edições já foram realizadas.

A primeira rodada abordou temática acerca da comunicação no rádio e todo o seu funcionamento nos meios on-line e nas redes sociais. Os palestrantes foram Daniel Starck, diretor geral do tudoradio.com, maior portal voltado à radiodifusão nacional; Fernando Morgado, consultor, palestrante e autor de livros nas áreas de comunicação, inteligência de mercado e marketing, e Cristiano Stuani, diretor artístico da Massa FM Maringá, Londrina e Curitiba.

A segunda rodada de palestras foi voltada à comunicação em televisão. O jornalista e deputado federal pelo Espírito Santo, apresentador do Balanço Geral da TV Vitória tornou-se um destaque pelo modo de apresentar o seu programa, um dos líderes em audiência na capital capixaba pela forma casual de se comunicar.

TERCEIRA EDIÇÃO

O próximo painel será apresentado na quarta-feira (13), por Fabio Shuck, diretor da Connectmix – a maior empresa de monitoramento, auditoria e gestão de áudio em tempo real em rádios e TVs no Brasil, com mais de 6 mil emissoras auditadas.

É importante ressaltar que, apesar de serem temas extremamente relevantes e com personalidades de renome, as palestras são abertas apenas a profissionais do Grupo RCN, como uma forma de incentivo, além de atualização profissional, com trocas de ideias que promovem o desenvolvimento das habilidades individuais de cada um!