TRêS LAGOAS Pais que trabalham podem deixar filhos em CEIs a partir de 8 de janeiro Colônia de Férias vai funcionar até 31 de janeiro em três Centros de Educação Infantil

26 DEZ 2019 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

Os pais que trabalham e não tem com quem deixar seus filhos no período de férias, poderão deixar as crianças em três Centros de Educação Infantil (CEIs) de Três Lagoas, a partir do dia 8 de janeiro de 2020, quando começa a Colônia de Férias, da Rede Municipal de Ensino.

Para deixar as crianças nos CEIs, os pais tiveram que cadastrar os alunos antes. A Colônia de Férias vai funcionar até 31 de janeiro nos CEIs Massumi Otsubo, Nossa Senhora Aparecida e Olga Salati Marcondes.

“É importante frisar que é algo saudável para a criança ter o convívio familiar durante o período de féria, pois fortalece os vínculos afetivos, por isso a Colônia é oferecida somente para os alunos que não têm responsáveis disponíveis par cuidar delas”, ressaltou a secretária de Educação, Heliety Antiqueira.