EM AÇÃO Palestra com ex-ministro vai debater o agronegócio de MS depois da crise Projeto do Grupo RCN promove palestra virtual tarnsmitida pela internet e por todas as suas emissoras no dia 29 de setembro

13 SET 2020 - 09h:00 Por Guilherm Filho

O ex-ministro da Agricultura e um dos mais influentes consultores do agronegócio brasileiro da atualidade, Roberto Rodrigues, será o palestrante da próxima etapa do projeto RCN/CBN em Ação Live 2020. O encontro está marcado para o dia 29 de setembro, as 18h.

A Live com o ex-ministro, que em função da pandemia, substitui a palestra presencial inicialmente prevista no projeto, poderá ser acompanhada pelo site JPnews (www.jpnews.com.br) e por todas as páginas no facebook das emissoras do Grupo RCN de Comunicação nas cidades de Campo Grande (Rádio CBN), Três Lagoas (TVC e Rádio Cultura FM), Paranaíba (Rádio Cultura FM) e Aparecida do Taboado (Rádio Cultura FM). A palestra é inovadora por envolver em caráter multiplataforma todo o Grupo de Comunicação, acrescentando ainda a transmissão ao vivo da palestra todas elas.

A decisão do Grupo RCN em ampliar o alcance dos encontros virtuais se deve ao reconhecimento da importância dos temas que estão sendo debatidos, especialmente agora, quando em plena pandemia, começam a ser tomadas medidas de recuperação da economia. No caso do agronegócio “a importância é ainda maior, tendo em vista os resultados positivos dessa atividade mesmo diante da crise”, explica o diretor geral do grupo RCN, Rosário Congro Neto.

O projeto CBN/RCN em Ação Live 2020 ganhou versão moderna e virtual para manter o compromisso do Grupo RCN de estimular e participar diretamente do debate dos grandes temas da realidade sul-mato-grossense. As lives contarão ainda com a participação de convidados especiais, representantes do agronegócio e de outros setores do mercado.

O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues é o palestrante da terceira etapa que já contou também com a presença dos ex-ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ao todo serão seis palestras. O projeto se estenderá até dezembro, com o encerramento feito pelo professor, filósofo e palestrante Mário Sérgio Cortella.