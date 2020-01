COMÉRCIO Palestra sobre estratégias de marketing e vendas será realizada em Três Lagoas O evento é realizado pelo Sebrae no dia 28 de janeiro

15 JAN 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

O Sebrae promove em Três Lagoas uma palestra sobre o setor comercial. O encontro será realizado no dia 28 de janeiro, de 18h as 22h, na sede da instituição, e terá como tema: “Estratégias de Marketing e Vendas para 2020”.

De acordo com o Sebrae, o evento visa reunir empresários de diversos segmentos para apresentar estratégias para melhoria em marketing e vendas, aproximando os participantes das principais tendências de mercado.

Também serão abordados os temas: principais pontos de uma estratégia de sucesso; onde investir esforços de marketing; tendências 2020; oportunidades e riscos e apresentação de cases de sucesso.



O Sebrae informou que o valor do investimento para a palestra é de R$ 60, que pode ser parcelado em até duas vezes. As inscrições devem ser feitas pela internet ou pelo telefone 0800 570 0800.



Quem ministrará o conteúdo é o palestrante Mateus Machado de Moura, sócio diretor da DNA de Vendas, consultoria especializada em aumento de produtividade em vendas. Com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, ele possui 18 anos de experiência nas áreas comercial, planejamento e marketing atuando nos segmentos bancário, bebidas, varejo, entre outros.