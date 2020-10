EFEITO COVID-19 'Pandemia acelerou o e-commerce e antecipa tendências no marketing digital', afirma especialista Consumo pelas plataformas digitais cresceu com a pandemia

22 OUT 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

A pandemia do novo coronavírus mudou a forma que queremos consumir produtos e serviços. Agora, o consumidor valoriza as lojas físicas que estão preparadas e oferecem segurança e prioriza também o serviço de delivery.

De acordo com o especialista em marketing digital, Danilo Fiuza, há quem diga que a pandemia acelerou os negócios - principalmente os empreendimentos virtuais - em uma década! “O momento está tão a favor do marketing digital, que estima-se que, globalmente, haverá um aumento de quase 62% no investimento com publicidade digital até 2024”, comenta.