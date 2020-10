SAúDE Pandemia afasta criança das unidades de saúde Mães precisam estar atentas ao calendário vacinal das crianças

5 OUT 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Omedo de ir às unidades de saúde durante a pandemia da Covid-19 aliado ao risco da contaminação do novo coronavírus está fazendo com que muitos pais e mães deixem de levar os filhos para os postinhos de Três Lagoas.

De acordo com a pediatra da rede pública de saúde da cidade, muitas crianças estão deixando de receber doses de vacinas importantes para suas faixa etária. Por isso, estão ficando com o calendário vacinal atrasado. “Não precisa temer. As unidades de saúde estão com protocolos de biosegurança eficazes. Além disso, somente uma pessoa entra na sala de vacinação a cada vez. Não gera nenhuma aglomeração”, complementa.