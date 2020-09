HIGIENIZAÇÃO Pandemia altera hábitos e consumidores limpam produtos ao voltar do mercado Especialistas afirmam que comportamento previne não apenas o coronavírus

28 SET 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

As idas ao supermercado têm ficado mais difíceis para muitos três-lagoenses por conta do reajuste do preço de uma série de alimentos. Pesquisar pelo menor preço é praxe nas gôndolas. Já em casa.... A tarefa continua com a higienização dos alimentos.

Um estudo do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP feito com 3 mil pessoas, revelou que a 52% das pessoas higienizam as frutas de maneira incorreta - só com água, vinagre ou detergente. Apenas 45% usam água sanitária diluída em água, que é a forma ideal.

A pesquisa também quis saber se as pessoas higienizam as embalagens dos produtos comprados no supermercado. Mais de 80% dos entrevistados responderam que sim! O levantamento revela que essa foi a prática mais alterada com a pandemia. A maioria dos consumidores borrifam álcool 70 nas embalagens assim que chegam em casa.

Especialistas afirmam que comportamento previne não apenas o coronavírus. Mas também outros vírus e bactérias.