COVID-19 Pandemia avança no interior e Costa Leste concentra quase 25% dos casos Cinco municípios da região somam 96 dos 385 casos confirmados de Covid-19

12 MAI 2020 - 07h:01 Por Tatiane Simon

Cinco dos dez municípios da região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul possuem casos confirmados do novo coronavírus. A pandemia da Covid-19 avança para o interior do Estado e a região Leste concentra 24,93% das vítimas, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde.

Somente Água Clara, Inocência, Aparecida do Taboado, Santa Rita do Pardo e Cassilândia não contabilizam ocorrência da doença, até o momento. Os municípios de Brasilândia, Selvíria, Paranaíba,Bataguassu e Três Lagoas acumulam 96 confirmações juntos.

Segundo o boletim epidemiológico, Três Lagoas é o município onde o coronavírus mais fez vítima, com 80% do total de casos na região Leste do Estado. Foram 77 desde o início da pandemia. Na sequência Brasilândia, com 13 casos. Três em Bataguassu, dois em Paranaíba e um em Selvíria.

Os cinco municípios juntos têm 96 dos 385 casos confirmados em Mato Grosso do Sul.

Referência

O Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, é referência no tratamento da Covid-19 somente para pacientes residentes de Três Lagoas, Água Clara e Selvíria.

Para os demais tratamentos, o Auxiliadora atende toda a macrorregião de Três Lagoas, composta pelos 10 municípios listados.