EDITORIAL Pandemia contaminada A energia e o comprometimento de todas essas forças precisam ser encaminhados na direção do consenso

25 ABR 2020 - 15h:00 Por Redação

A politização da pandemia, que teve momento de destaque na demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, ganhou contornos mais amplos e definitivos quando o debate em torno do isolamento social extrapolou para manifestações pedindo, por exemplo, o fechamento do Congresso e do STF, ou mesmo a volta do AI-5 e da intervenção militar.

Muito além de uma singela manifestação de pensamento, os eventos que se seguiram à demissão do ministro, revelaram um confronto político direto entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Mais especificamente entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia.

O conflito em si é admissível em qualquer ambiente democrático. Considerando que combate à pandemia mobiliza o presidente da República, os governadores de Estado e prefeitos, todos ao mesmo tempo e que as decisões e conflitos contam ainda com o Legislativo e com o Judiciário. Não é aceitável que, a partir dele, se estabeleçam discussões incapazes de apontar rumos e soluções.

Essa contaminação, da política pela política, do conflito pelo conflito, é que não acrescente e preocupa, pois não estamos distantes de desafios muito difíceis de serem vencidos e que dependerão sempre e sobretudo de união e consenso. Tanto os males da Covid-19, que não são pequenos, quanto a recuperação de empresas e empregos, que não será fácil, carecem do empenho de todas as forças construtivas.

A energia e o comprometimento de todas essas forças precisam ser encaminhados na direção do consenso. Nas cidades, por exemplo, tanto o fechamento quanto a flexibilização, resultaram muito mais de consenso quede conflitos. Atendeu-se às recomendações da saúde, atendeu-se os reclamos da economia e isso sem muito esforço, sem grandes discussões.

Os pontos críticos existem e desafiam as autoridades, mas sem perder o foco as soluções puderam e podem ser encaminhadas com muito mais eficiência.

A política, como matriz de diálogo e entendimento, é essencial em contextos como este, mas não pode, distorcida, ser o veneno da própria política.