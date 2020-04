GENEROSIDADE Pandemia desperta atos de solidariedade nos três-lagoenses Moradora do Alto da Boa Vista confecciona máscaras

6 ABR 2020 - 07h:20 Por Tatiane Simon

Em meio à tantas incertezas que a pandemia do novo coronavírus tem causado, muitas pessoas têm ficado mais ansiosas, angustiadas e apreensivas. Mas também tem muito três-lagoense disposto a ajudar o próximo. A Covid-19 já atingiu mais de 8 mil brasileiros e, na luta contra o “inimigo invisível”, gestos da solidariedade tem ganhado espaço. Em Três Lagoas, os exemplos são vários.

Como no caso de dois grupos que se uniram para fabricar máscaras faciais, que protegem o rosto dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente. Os voluntários são do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - campus de Três Lagoas - e da Unesp - campus de Ilha Solteira - que estão produzindo as máscaras faciais de acetato em impressora 3D.

A produção já rendeu 20 máscaras de filamento PLA e folhas de acetato para os profissionais que utilizam.

Além disso, um grupo de 70 voluntários do projeto Missão Resgate, da Igreja Assembleia de Deus, está produzindo máscaras de tecido. Mais de 1,2 mil já estão sendo utilizadas pelos profissionais da saúde em hospitais e unidades de saúde. A meta é entregar duas mil. O material (tecido e TNT) é fornecido pela prefeitura.

Outro exemplo, é a dona de casa, Donaldina Rosângela de Souza. Ela sabe costurar e chega a produzir 120 máscaras de tecido por dia. “Não cobro nada. É só doar o pano e a linha que costuro para quem quiser. Nessas horas, a gente tem que ocupar a cabeça e procurar ajudar o próximo”, conta.