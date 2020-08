SAúDE Pandemia eleva hábitos de limpeza e pode levar ao TOC O TOC pode ser diagnosticado a partir de diferentes sintomas

31 AGO 2020 - 08h:21 Por Tatiane Simon

A crise do coronavírus está gerando estresse na população. A constatação é da Organização Mundial da Saúde e não é difícil constatar isso na nossa vidas. De acordo com o psicólogo Diego Molina, as pessoas estão preocupadas com a saúde, com os idosos, com o emprego, com a vida social que precisou ser interrompida.

“São diversas as preocupações, porém, é importante não deixar de fora os cuidados com a saúde mental em meio a essa crise. É difícil ficar imune a essa onda de ansiedade, já que é difícil prever quando a rotina vai voltar ao normal e os efeitos do cenário de incerteza podem ser ainda mais graves para quem já tem condições como a ansiedade e o transtorno obsessivo-compulsivo”, explica.

O TOC pode ser diagnosticado a partir de diferentes sintomas. Com a pandemia, pacientes com o transtorno ligados à contaminação ou à limpeza, podem sofrer com as formas de prevenção e com a ideia de que o vírus possa estar em qualquer lugar.

