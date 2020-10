COVID-19 Pandemia já contaminou mais de 2,1 mil três-lagoenses São 2.181 contaminados, no entanto, 1.488 estão recuperados da Covid-19

2 OUT 2020 - 07h:50 Por Tatiane Simon

Desde o início da pandemia até hoje, o novo coronavírus já contaminou um total de 2.181 moradores de Três Lagoas. O primeiro caso foi no dia 1 de abril. De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19, nas últimas 24 horas, mais 37 pessoas foram diagnosticadas com a doença na cidade.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde também dão conta de que, por outro lado, entre os 2.181 infectados, mais da metade deles estão recuperados. Ao todo, 1.488 deles já encerraram a quarentena e estão assintomáticos.

Em Três Lagoas, atualmente, 658 moradores estão com o vírus e cumprem a quarentena. A maioria está em isolamento domiciliar. Apenas 13 dos 658 estão hospitalizados.