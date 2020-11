NOVEMBRO AZUL Pandemia reflete na redução de diagnósticos de câncer Homens devem manter rotina de exames

22 NOV 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

A pandemia do novo coronavírus está refletindo na diminuição de novos diagnósticos de dezenas de tipos de doenças. É que com a circulação do vírus, as pessoas passaram a ter medo de saírem de suas casas para ir a um consultório médico ou até mesmo à Unidade de Saúde. “A consequência disso foi a redução de diagnósticos de novos casos de homens com câncer de próstata em sua fase inicial e também a queda nos exames preventivos à doença”. É o que afirma o urologista Tarso Nascimbem Ferraz.

Segundo ele, entre o ano passado e este, houve uma redução de aproximadamente 20 mil casos deste tipo de câncer em homens no país todo. “Isso não quer dizer que houve redução de casos, ou que a população deixou de envelhecer. Significa que esses homens não estão sendo diagnosticados. Isso se repete com outros tipos de cânceres, como o de mama, em que houve redução na mamografia”, completa.