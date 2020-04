2022 Papai Noel eleitoral Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (11)

11 ABR 2020 - 14h:00 Por Redação

Papai Noel

O adiamento das eleições municipais está ficando cada dia mais distante. A ideia de promover coincidência com as eleições em 2022 nem saiu da casca. No máximo se admitirá uma mudança no calendário que marque o dia da votação para 15 de novembro ou um domingo de dezembro. Papai Noel não terá tempo de trazer a prorrogação dos mandatos de presente.

Articulações

Quem imagina que as articulações politicas estão em baixa por conta do combate à pandemia do novo coronavírus, engana-se...e muito. Em plena crise de relacionamento com o presidente Bolsonaro, por exemplo, o ministro Luiz Henrique Mandetta tinha convite para ocupar posição importante em Goiás, Estado governado pelo amigo e médico Ronaldo Caiado. Não foi porque terminou ficando onde estava.

Janela fechada

Os partidos mais próximos do poder foram os mais beneficiados pela janela partidária. No Estado, as legendas que mais receberam reforços foram o PSDB do governador Reinaldo Azambuja e o DEM, dos ministros Tereza Cristina (Agricultura) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde). Na Capital, cresceu também o PSD, do prefeito Marquinhos Trad. Os nanicos foram os que mais perderam, e, entre os maiores, o MDB foi quem mais desidratou no período.

Filiação

O auditor fiscal Fabrício Venturoli deixou o PROS e filiou-se ao Republicanos (Partido Republicano Brasileiro). Venturoli tem dialogado com diversas lideranças políticas de Três Lagoas, com o intuito de formar uma base de apoio, de direita conservadora, na cidade.